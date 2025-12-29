FW Alpen: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: CBRN2
Meldebild: Auslaufende Betriebsmittel
Datum: 29.12.2025
Uhrzeit: 14:35 Uhr
Einsatzort: Dickstraße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Veen
Im Kreuzungsbereich Dickstraße / Winnenthaler Straße / Unterheide war es zu einem Unfall zwischen zwei Pkw gekommen. Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesperrt und der Brandschutz sichergestellt. Eine verletzte Person wurde bereits durch den Rettungsdienst versorgt. An den verunfallten Fahrzeugen wurden die Batterien abgeklemmt, auslaufende Betriebsmittel abgestreut und das Bindemittel einer fachgerechten Entsorgung zugeführt.
Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell