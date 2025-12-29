Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: CBRN2

Meldebild: Auslaufende Betriebsmittel

Datum: 29.12.2025

Uhrzeit: 14:35 Uhr

Einsatzort: Dickstraße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Veen

Im Kreuzungsbereich Dickstraße / Winnenthaler Straße / Unterheide war es zu einem Unfall zwischen zwei Pkw gekommen. Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesperrt und der Brandschutz sichergestellt. Eine verletzte Person wurde bereits durch den Rettungsdienst versorgt. An den verunfallten Fahrzeugen wurden die Batterien abgeklemmt, auslaufende Betriebsmittel abgestreut und das Bindemittel einer fachgerechten Entsorgung zugeführt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell