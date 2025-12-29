Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: 100 Jahre Einheit Veen: Einladung zum Neujahrsempfang am 01. Januar

Bild-Infos

Download

Alpen (ots)

Der Neujahrsempfang in Veen hat eine besondere Tradition. Zum Start in das Jubiläumsjahr 2026 richtet die Einheit Veen am 01. Januar 2026 diesen Empfang im Gerätehaus am Halfmannsweg aus.

Ab 11:00 Uhr begrüßen die Kameraden der Einheit Veen dann alle Gäste, um gemeinsam in das Jahr 2026 zu starten.

100 Jahre Feuerwehr in Veen - einen besseren Grund vorbeizuschauen gibt es sicherlich nicht!

Übrigens: Die Einheit Veen feiert mit mehreren großen und kleinen Aktionen im kommenden Jahr ihr 100 jähriges Bestehen. Achtet also auch im kommenden Jahr auf die Informationen und Bekanntmachungen dazu.

Wir freuen uns auf euren Besuch!

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell