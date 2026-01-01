Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Brennender Baum in der Sylvesternacht

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B2

Meldebild: Gras-/Stroh-/Gestrüppbrand

Datum: 01.01.2026

Uhrzeit: 00:58 Uhr

Einsatzort: Birtener Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Menzelen

Aufmerksame Passanten meldeten bei der Vorbeifahrt aus dem Pkw heraus einen brennenden Baum. Aus ungeklärter Ursache hatten sich Teile des Stammes und der Äste entzündet. Mit einem S-Rohr (Schnellangriff) wurde das Feuer gelöscht. Glutnester wurden mittels Wärmebildkamera identifiziert und ebenfalls abgelöscht. Der erste Einsatz im neuen Jahr war für die Freiwillige Feuerwehr Alpen nach etwa 45 Minuten beendet.

Aus Sicht der Freiwilligen Feuerwehr Alpen verlief der Jahreswechsel in der Gemeinde mit Blick auf nur einen nächtlichen Einsatz sehr ruhig.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell