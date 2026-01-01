FW Alpen: Brennender Baum in der Sylvesternacht
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: B2
Meldebild: Gras-/Stroh-/Gestrüppbrand
Datum: 01.01.2026
Uhrzeit: 00:58 Uhr
Einsatzort: Birtener Straße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Menzelen
Aufmerksame Passanten meldeten bei der Vorbeifahrt aus dem Pkw heraus einen brennenden Baum. Aus ungeklärter Ursache hatten sich Teile des Stammes und der Äste entzündet. Mit einem S-Rohr (Schnellangriff) wurde das Feuer gelöscht. Glutnester wurden mittels Wärmebildkamera identifiziert und ebenfalls abgelöscht. Der erste Einsatz im neuen Jahr war für die Freiwillige Feuerwehr Alpen nach etwa 45 Minuten beendet.
Aus Sicht der Freiwilligen Feuerwehr Alpen verlief der Jahreswechsel in der Gemeinde mit Blick auf nur einen nächtlichen Einsatz sehr ruhig.
Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell