FW Alpen: Jahreshauptversammlung 2026 der Einheit Alpen

Die Jahreshauptversammlung der Einheit Alpen fand am 10.01.2026 im Gerätehaus an der Von-Dornik-Straße statt. Der Einheitsführer Marco Giesen begrüßte die anwesenden Mitglieder der Einsatzeinheit, die Mitglieder der Ehrenabteilung und den Leiter der Feuerwehr, Michael Hartjes.

Angela Giesen, stellvertretende Jugendwartin der Feuerwehr Alpen, berichtete über das vergangene Jahr und hob vor allem die guten Leistungen bei der diesjährigen Leistungsspange in Wegberg sowie bei den Lagerspielen des Kreiszeltlagers in Hamminkeln hervor. Sie dankte außerdem allen Betreuern der Jugendfeuerwehr für ihr außerordentliches Engagement, das sich im Jahr 2025 auf 2 355 Stunden belief.

Auch Ehrenwehrführer Erwin Brüning berichtete über die Ehrenabteilung der Feuerwehr Alpen. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurde Ingo Bergmann durch Michael Hartjes in die Ehrenabteilung aufgenommen und aus dem aktiven Dienst entlassen.

Anschließend berichtete Marco Giesen über das vergangene Jahr der Einheit Alpen. Insgesamt rückten die acht Kameradinnen und 56 Kameraden 138-mal zu Einsätzen aus. Im Schnitt sind das 2,67 Einsätze pro Woche. Erwähnenswert sind die Tierrettungen im Jahr 2025 gewesen. Mehrfach benötigten Tiere die Hilfe der Feuerwehr. So wurde die Einheit Alpen innerhalb einer Woche zu zwei Einsätzen gerufen, bei denen Tiere buchstäblich steckengeblieben waren. Einerseits machte ein Eichhörnchen durch lautes Schreien auf sich aufmerksam, das zwischen zwei Holzbalken eines Dachvorsprungs steckengeblieben war. Andererseits entdeckte ein Gärtner einen im Zaun eingeklemmten Igel. Beide Tiere konnten schnell und schonend gerettet und unverletzt in die Natur entlassen werden.

Bei den zweiwöchigen Übungsdiensten leisteten die Mitglieder weitere 1.412 Stunden. Zusätzliche Dienste wie die jährliche Geräteprüfung, die Vor- und Nachbereitung diverser Aktivitäten und Veranstaltungen sowie Seminare und Lehrgänge auf Gemeinde-, Kreis- und Landesebene verschlangen weitere unzählige Stunden.

Als letzter Tagesordnungspunkt standen wieder einige Beförderungen durch die Leitung der Feuerwehr auf dem Programm: Maximilian Schroers zum Feuerwehrmann, Svenja Neumann zur Oberfeuerwehrfrau, Patrick Kempkes und Daniel Pützer zum Oberfeuerwehrmann, Timo Aldenhoff und Christoph Bühren zum Unterbrandmeister, Sebastian Rosendahl zum Brandmeister, Marcel Schulz zum Oberbrandmeister.

