PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Alpen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Tragehilfe für den Rettungsdienst

FW Alpen: Tragehilfe für den Rettungsdienst
  • Bild-Infos
  • Download

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H1

Meldebild: Tragehilfe

Datum: 10.01.2026

Uhrzeit: 19:41 Uhr

Einsatzort: Hockender Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Veen, Drehleiter Alpen

Die Einheit Veen sowie die Drehleiter der Einheit Alpen wurden zur Tragehilfe für den Rettungsdienst nachgefordert. Eine Person musste aufgrund eines medizinischen Notfalls mittels Tragetuch vom ersten Obergeschoss auf die Notfalltrage des Rettungswagens gebracht werden. Die Drehleiter wurde bei dem Einsatz nicht benötigt.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Alpen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Alpen
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Alpen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren