Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Tragehilfe für den Rettungsdienst

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H1

Meldebild: Tragehilfe

Datum: 10.01.2026

Uhrzeit: 19:41 Uhr

Einsatzort: Hockender Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Veen, Drehleiter Alpen

Die Einheit Veen sowie die Drehleiter der Einheit Alpen wurden zur Tragehilfe für den Rettungsdienst nachgefordert. Eine Person musste aufgrund eines medizinischen Notfalls mittels Tragetuch vom ersten Obergeschoss auf die Notfalltrage des Rettungswagens gebracht werden. Die Drehleiter wurde bei dem Einsatz nicht benötigt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell