FW Alpen: Tragehilfe für den Rettungsdienst
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H1
Meldebild: Tragehilfe
Datum: 10.01.2026
Uhrzeit: 19:41 Uhr
Einsatzort: Hockender Straße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Veen, Drehleiter Alpen
Die Einheit Veen sowie die Drehleiter der Einheit Alpen wurden zur Tragehilfe für den Rettungsdienst nachgefordert. Eine Person musste aufgrund eines medizinischen Notfalls mittels Tragetuch vom ersten Obergeschoss auf die Notfalltrage des Rettungswagens gebracht werden. Die Drehleiter wurde bei dem Einsatz nicht benötigt.
Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell