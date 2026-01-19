Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Neuausrichtung der Einheitsführung der Einheit Alpen

Alpen (ots)

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung am 10. Januar 2026 ernannte Wehrleiter Michael Hartjes die neue Einheitsführung der Einheit Alpen. In einer Anhörung am 2. Dezember 2025 sprachen sich die Einsatzkräfte für den bisherigen Einheitsführer Marco Giesen und seinen Stellvertreter Andreas Schwenzfeier aus. Somit wurden beide in ihren Ämtern bestätigt und bleiben für weitere sechs Jahre an der Spitze der Einheit.

Neu in der Einheitsführung ist dagegen Marcel Schulz als stellvertretender Einheitsführer. Er besetzt die Stelle, die zuletzt Christoph Költgen innehatte; dieser hat sie jedoch aus persönlichen Gründen 2024 niedergelegt.

