Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Gemeinsame Meldung mit StA - Uhrendiebstahl in Charlottenburg - gesuchter Mann am BER festgenommen

Schönefeld - Landkreis Dahme-Spreewald (ots)

Die Bundespolizei vollstreckte am 11. Februar 2026 im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin gegen einen 38-jährigen irakischen Staatsangehörigen einen Untersuchungshaftbefehl am Flughafen BER.

Gegen 12 Uhr überprüften Einsatzkräfte der Bundespolizei bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus Ankara den 38-Jährigen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand steht er im Verdacht, im November 2022 Beteiligter eines schweren Bandendiebstahls gewesen zu sein. Dabei soll er Schmuck, Gold und Uhren aus einem Tresorraum im Wert von rund 18 Millionen Euro gestohlen haben. Anschließend wurde der Tatort in Brand gesteckt.

Nach Festnahme und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen transportieren Einsatzkräfte der Bundespolizei den Beschuldigten in die JVA Moabit. Von dort aus, wurde der Beschuldigte einer Haftrichterin vorgeführt, die den Haftbefehl verkündete und in Vollzug setzte.

