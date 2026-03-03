Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 15-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt

Kirchhundem (ots)

Ein Jugendlicher wurde bei einem Verkehrunfall am Montag (02. März) in Kirchhundem leicht verletzt. Er war mit seinem Fahrrad um 18:30 Uhr von einer Grundstückseinfahrt auf den "Bahnhofsweg" gefahren und dort mit dem vorbeifahrenden Auto eines 40-Jährigen zusammengestoßen. Durch die Kollision wurde der 15-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden im vierstelligen Eurobereich.

