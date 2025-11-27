Zollfahndungsamt Hannover

ZOLL-H: ZOLL stellt in Bremen illegale Schusswaffen sicher/Verdacht des illegalen Zigarettenhandels von mehr als 1,2 Millionen Zigaretten und einem Steuerschaden von über 200.000 Euro

Hannover (ots)

Wegen des Verdachts des illegalen Handels mit 1,2 Millionen Zigaretten durchsuchten am Dienstag Ermittlerinnen und Ermittler des Zollfahndungsamtes Hannover eine Wohnung in Bremen.

Anlass waren laufende Ermittlungen gegen einen 51-jährigen libanesischen Staatsangehörigen, der im Verdacht steht, im großen Stil mit unversteuerten Zigaretten gehandelt zu haben.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen soll der Beschuldigte vor allem im Jahr 2024 insgesamt rund 1,2 Millionen unversteuerte Zigaretten gewinnbringend verkauft haben. Der hierdurch verursachte Steuerschaden beläuft sich auf gut 200.000 Euro, die der Beschuldigte im Fall seiner Verurteilung an den Staat zurückzahlen muss.

Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Einsatzkräfte geringe Mengen unversteuerter Zigaretten und Wasserpfeifentabaks, außerdem insgesamt 3.500 Euro Bargeld in Euro- und US-Dollar-Banknoten. Besonderes Augenmerk galt jedoch einem weiteren Fund: zwei illegale Schusswaffen samt Munition.

Die Waffen, der Tabak und das Bargeld wurden sichergestellt.

Guido Mäke, Sprecher des Zollfahndungsamtes Hannover äußert dazu: "Wir stoßen bei unseren Einsätzen leider immer häufiger auf illegale Schusswaffen. Umso wichtiger ist es, dass diese Waffen zum Schutz der Bevölkerung aus dem Verkehr gezogen wurden. Der Beschuldigte muss nun zusätzlich zu den Tabakdelikten auch wegen der gefundenen Waffen mit weiteren Strafverfahren rechnen."

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Original-Content von: Zollfahndungsamt Hannover, übermittelt durch news aktuell