Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch und Einbruchsversuch in Saalhausen

Lennestadt (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag (01./02. März) in eine Gaststätte an der "Winterberger Straße" eingebrochen. Aus dem Schankraum entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld. Außerdem rissen sie einen Sparfachkasten von der Wand und nahmen diesen mit. Zudem nahm die Polizei einen versuchten Einbruch in der gleichen Straße an einer Bäckereifiliale auf. Hier hatten unbekannte Täter durch Hebelversuche an zwei Türen Beschädigungen verursacht. Allerdings gelang es ihnen nicht, in das Geschäft hineinzukommen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

