Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrer schwer verletzt

Lennestadt (ots)

Am Mittwoch den 04.03.2026 kam es gegen 16:20 Uhr auf der Straße Freiheit in Lennestadt Bilstein zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Der PKW-Fahrer befuhr die Freiheit aus Richtung Bonzel kommend und beabsichtigte links in die Schnettmecke abzubiegen, hierbei übersah er den entgegenkommenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde hierbei schwer verletzt und mit einem RTW in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden im hohen dreistelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Leitstelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2550
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

