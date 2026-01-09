PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Wetterlage - Behörden bitten um angepasste Fahrweise

Rheinhessen (ots)

Die Wettervorhersagen des Deutschen Wetterdienstes vermelden für heute bis in die Nachtstunden hinein verbreitet stürmische Böen oder sogar Sturmböen zwischen 65 und 80 km/h aus südwestlichen Richtungen, in exponierten Lagen ist zudem mit schweren Sturmböen um 100 km/h zu rechnen. Aus diesem Grund wurde zu Erhöhung der Verkehrssicherheit im Bereich des Autobahnkreuz Alzey an den exponierten Brücken (Alzeyer Talbrücke an der A 61 und Weinheimer Talbrücke an der A 63) in Abstimmung zwischen Autobahn GmbH und Polizei die Geschwindigkeit bis auf 60 km/h reduziert. Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmenden um angepasste Fahrweise, insbesondere wenn Kraftfahrzeuge ggfs. mit Anhängern mit hohen und leichten Aufbauten geführt werden.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Pressestelle

Telefon: 06701-9190
E-Mail: VD.Mainz@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 06:47

    POL-VDMZ: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

    A 61/Rümmelsheim (ots) - Zu einem Auffahrunfall mit hohem Sachschaden kam es heute am frühen Morgen gegen 03:20 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz in Höhe Rümmelsheim. Dort blieb im dreispurigen Bereich am Anstieg ein 22-Jähriger mit seinem Kleintransporter aufgrund eines technischen Problems auf der rechten Spur liegen. Ein nachfolgender 48-Jähriger, der mit einem Sattelzug unterwegs war, erkannte die ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 06:46

    POL-VDMZ: Beim Überholen gerammt - PKW überschlägt sich

    A 63/Kirchheimbolanden (ots) - Zu einem Fahrzeugüberschlag kam es am 6.1.2025 gegen 7:45 Uhr auf der A 63 in Höhe Kirchheimbolanden. Dort wollte in Fahrtrichtung Kaiserslautern ein 53-Jähriger mit seinem PKW einen LKW überholen. Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, kam der 30-jährige LKW-Fahrer mit seinem LKW nach links von seiner Fahrspur ab und berührte den PKW des 53-Jährigen. Dieser verlor hierdurch ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 17:44

    POL-VDMZ: Silvestermorgen wird zum "Rasermorgen"

    A61/A60/L214 (ots) - Am Morgen des 31. Dezember 2025 führten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim im Rahmen einer Zivilstreife gezielte verkehrsüberwachende Maßnahmen zur Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeiten durch. Dabei kam es zu festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen, die teilweise erhebliche Konsequenzen für die Betroffenen nach sich ziehen werden. Gegen 07:30 Uhr fiel den Beamten einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren