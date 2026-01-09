Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Wetterlage - Behörden bitten um angepasste Fahrweise

Rheinhessen (ots)

Die Wettervorhersagen des Deutschen Wetterdienstes vermelden für heute bis in die Nachtstunden hinein verbreitet stürmische Böen oder sogar Sturmböen zwischen 65 und 80 km/h aus südwestlichen Richtungen, in exponierten Lagen ist zudem mit schweren Sturmböen um 100 km/h zu rechnen. Aus diesem Grund wurde zu Erhöhung der Verkehrssicherheit im Bereich des Autobahnkreuz Alzey an den exponierten Brücken (Alzeyer Talbrücke an der A 61 und Weinheimer Talbrücke an der A 63) in Abstimmung zwischen Autobahn GmbH und Polizei die Geschwindigkeit bis auf 60 km/h reduziert. Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmenden um angepasste Fahrweise, insbesondere wenn Kraftfahrzeuge ggfs. mit Anhängern mit hohen und leichten Aufbauten geführt werden.

