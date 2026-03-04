PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Frontalzusammenstoß zwischen Kraftrad und PKW

Drolshagen (ots)

Am Mittwoch den 04.03.2026 kam es gegen 16:20 Uhr auf der L351 in Drolshagen Brachtpe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kraftrad und einem PKW. Ein 59-jähriger Kraftradfahrer durchfuhr eine Rechtskurve und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden PKW. Der Kraftradfahrer wurde hierbei leicht verletzt und mit einem RTW in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Leitstelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2550
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
