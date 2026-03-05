PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schlägerei auf dem Marktplatz - Polizei sucht Beteiligte

Olpe (ots)

Die Polizei erhielt am Mittwoch (04. März) Kenntnis von einer Auseinandersetzung auf dem Olper Marktplatz. Zeugen hatten gegen 17:15 Uhr drei junge Männer bei einem handfesten Streit beobachtet. Dabei wurde einer der Beteiligten von den beiden anderen mehrfach ins Gesicht geschlagen. Obwohl der Mann offensichtlich verletzt wurde, entfernte er sich noch vor Eintreffen der Polizei - ebenso wie seine beiden Kontrahenten. Nach Angaben der Zeugen waren die Beteiligten als Männer im Alter von etwa 20-25 Jahren und mit dunkler Hautfarbe beschrieben worden. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Körperverletzung und bittet um Hinweise unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

  • 05.03.2026 – 08:27

    POL-OE: Autofahrer mit positivem Drogentest

    Attendorn (ots) - Polizeibeamte kontrollierten am frühen Mittwochmorgen (04. März) einen 30-jährigen Autofahrer in Ennest. Der Mann war ihnen gegen 4:50 Uhr auf der Röntgenstraße aufgefallen. Im Verlauf der Kontrolle ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der 30-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest untermauerte die Feststellungen der ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 08:26

    POL-OE: Kind nach Verkehrsunfall in Klinik gebracht

    Attendorn (ots) - Am Mittwoch (04.März) ereignete sich in Ennest gegen 15:10 Uhr ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte eine Siebenjährige auf dem abschüssigen Gehweg an der "Attendorner Straße" die Kontrolle über ihren Tretroller verloren. Im Einmündungsbereich der "Wiesenstraße" stieß sie mit dem verkehrsbedingt haltenden Auto eines 55-jährigen zusammen. Durch die Kollision wurde das Mädchen ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 08:25

    POL-OE: Informationsveranstaltung: "Vorsicht bei Schockanrufen" - Betrug am Telefon

    Kreis Olpe (ots) - Ein Moment, den sich niemand am Telefon wünscht: Eine schluchzende Stimme meldet sich zu Wort - angeblich der eigene Sohn, die Tochter, ein Familienmitglied. Es handelt sich um eine vermeintliche Notsituation - einen Unfall, einen Gefängnisaufenthalt. Geld wird gefordert und das am besten schnell. Ist das Geld überwiesen oder übergeben ist es ...

    mehr
