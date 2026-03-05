Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schlägerei auf dem Marktplatz - Polizei sucht Beteiligte

Olpe (ots)

Die Polizei erhielt am Mittwoch (04. März) Kenntnis von einer Auseinandersetzung auf dem Olper Marktplatz. Zeugen hatten gegen 17:15 Uhr drei junge Männer bei einem handfesten Streit beobachtet. Dabei wurde einer der Beteiligten von den beiden anderen mehrfach ins Gesicht geschlagen. Obwohl der Mann offensichtlich verletzt wurde, entfernte er sich noch vor Eintreffen der Polizei - ebenso wie seine beiden Kontrahenten. Nach Angaben der Zeugen waren die Beteiligten als Männer im Alter von etwa 20-25 Jahren und mit dunkler Hautfarbe beschrieben worden. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Körperverletzung und bittet um Hinweise unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0.

