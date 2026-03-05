POL-OE: Autofahrer mit positivem Drogentest
Attendorn (ots)
Polizeibeamte kontrollierten am frühen Mittwochmorgen (04. März) einen 30-jährigen Autofahrer in Ennest. Der Mann war ihnen gegen 4:50 Uhr auf der Röntgenstraße aufgefallen. Im Verlauf der Kontrolle ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der 30-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest untermauerte die Feststellungen der Ordnungshüter. Sie brachten ihn daraufhin zur Polizeiwache, veranlassten eine Blutprobenentnahme und fertigten eine Anzeige wegen "Fahren unter Drogeneinfluss".
