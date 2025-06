POL-BOR: Gronau - Kleintransporter beschädigt

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Hof zum Ahaus; Tatzeit: zwischen 06.06.2025, 21.00 Uhr und 07.06.2025, 05.30 Uhr; Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag ein geparktes Auto in Ahaus. Der Wagen hatte auf einem Parkplatz an der Straße Hof zum Ahaus gestanden. Dort stachen die Täter in der Nacht zu Freitag in zwei Reifen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde ...

