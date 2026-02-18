Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Recklinghausen (ots)

Gestern Abend konnte die Polizei einen tatverdächtigen Mann nach einem versuchten Einbruch stellen. Ein aufmerksamer Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Dortmunder Straße hörte gegen 22:00 Uhr verdächtige Geräusche. Als er seine Wohnungstür öffnete, konnte er einen unbekannten Mann an der Haustür erkennen, der kurz darauf die Flucht ergriff. Der Zeuge vermutete einen Einbruch und informierte die Polizei. Die Polizistinnen und Polizisten konnten im Nahbereich einen 34-jährigen Mann aus Recklinghausen stellen, der mit der Beschreibung übereinstimmte. Er hatte mutmaßliches Tatwerkzeug, unter anderem einen Schraubendreher und eine Taschenlampe, dabei. An der Haustür konnten die Einsatzkräfte frische Hebelmarken feststellen. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest.

