POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Kinderfahrrad gefunden - Eigentümer gesucht.

Lippe (ots) - Ein geparkter Fiat Ducato in der Straße Im Heideloh war zwischen Samstagmittag und Mittwochvormittag (03. - 07.01.2026) das Ziel von Werkzeug-Dieben. Sie öffneten gewaltsam eine Tür des Handwerker-Bullis und entwendeten diverse Werkzeuge und Maschinen im Wert von über 2.000 Euro. Zeugen, denen im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich aufgefallen sind, melden ihre ...

