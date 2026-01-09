PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Kinderfahrrad gefunden - Eigentümer gesucht.

Lippe (ots)

Im Bereich Bahnhofstraße/Gebrüder-Künnemeyer-Straße in Horn wurde am 10.12.2025 ein hochwertiges Kinderfahrrad der Marke "Cube" in blau-grün samt Helm gefunden. Es konnte bislang niemandem zugeordnet werden. Möglicherweise wurde es gestohlen. Das Kriminalkommissariat 2 sucht den Eigentümer: Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

