Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche/Kfz-Diebstahl - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Am Richard-Strauss-Weg brachen unbekannte Täter am Montag in ein Reihenhaus ein. In der Zeit zwischen 8 Uhr und 13 Uhr hebelten sie die Hauseingangstür auf und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Einbrecher Geld mit. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Herten

Am Montagnachmittag brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstraße ein. Zunächst hebelten sie die Hauseingangstür auf. Anschließend verschafften sie sich Zugang zur Dachgeschosswohnung. Nach Angaben des Wohnungsinhabers nahmen die Täter Schmuck, Bargeld und eine Jacke mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Recklinghausen

Unbekannte Täter entwendeten am Montag ein Motorrad am Beisinger Weg. Ein 66-Jähriger aus Marl hatte seine Harley-Davidson um 12 Uhr am Beisinger Weg abgestellt. Als er um 15:45 Uhr zurück kehrte, war das Fahrzeug nicht mehr da. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

