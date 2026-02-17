Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Tatverdächtiger nach Diebstahl gesucht - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Am Nachmittag des 23.12.2025 kam es zu einem Diebstahl aus einer unverschlossenen Gartenhütte an der Liebrechtstraße. Ein bislang unbekannter Mann entwendet einen E-Scooter und zwei Werkzeugkoffer mit Bohrmaschinen. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Auf dem Grundstück ist eine Überwachungskamera angebracht. Dadurch liegen Fotos des Tatverdächtigen vor.

Die Bilder finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/195048

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

