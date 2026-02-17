PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Tatverdächtiger nach Diebstahl gesucht - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Am Nachmittag des 23.12.2025 kam es zu einem Diebstahl aus einer unverschlossenen Gartenhütte an der Liebrechtstraße. Ein bislang unbekannter Mann entwendet einen E-Scooter und zwei Werkzeugkoffer mit Bohrmaschinen. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Auf dem Grundstück ist eine Überwachungskamera angebracht. Dadurch liegen Fotos des Tatverdächtigen vor.

Die Bilder finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/195048

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

  • 16.02.2026 – 15:32

    POL-RE: Dorsten/ Bottrop: Hinweise zu Einbrüchen erbeten

    Recklinghausen (ots) - In Dorsten brachen unbekannte Täter am Samstag in ein Einfamilienhaus an der Kettelerstraße ein. Durch Aufhebeln eine Küchenfensters, gelangten sie ins Haus. Im Objekt wurden in der Zeit von 15:45 Uhr bis 19:15 Uhr alle Räume betreten und durchsucht. Danach verließen sie das Haus über eine Terassentür und flüchteten unerkannt. Angaben zum Diebesgut liegen bis dato nicht vor. Bottrop Auf der ...

  • 16.02.2026 – 13:42

    POL-RE: Dorsten: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

    Recklinghausen (ots) - Am Samstagnachmittag kam es zwischen mehreren, sich untereinander bekannten Jugendlichen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich die Beteiligten gegen 17:15 Uhr am Europaplatz auf. Zwischen einem 13-Jährigen aus Dorsten und einem 14-Jährigen aus Dorsten kam es aufgrund vergangener Streitigkeiten zu ...

