Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Recklinghausen (ots)

Am Samstagnachmittag kam es zwischen mehreren, sich untereinander bekannten Jugendlichen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich die Beteiligten gegen 17:15 Uhr am Europaplatz auf. Zwischen einem 13-Jährigen aus Dorsten und einem 14-Jährigen aus Dorsten kam es aufgrund vergangener Streitigkeiten zu einer Auseinandersetzung. Daraus entwickelte sich eine Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen. Dabei soll durch einen 16-Jährigen aus Dorsten auch Reizgas eingesetzt worden sein. Der 16-Jähriger aus Dorsten wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den 13-Jährigen, der ebenfalls leicht verletzt wurde, in ein Krankenhaus. Ein 14-Jähriger aus Dorsten wurde leicht verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung vor Ort behandelt.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
