PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fallrohre einer Kirche gestohlen - Tatverdächtiger festgenommen

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht konnten die Polizei einen tatverdächtigen Mann festnehmen. Eine aufmerksame Zeugin konnte gegen 02:45 Uhr Männer beobachten, die offenbar Fallrohre einer Kirche am Nordring entwendeten. Sie informierte die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten folgten vor Ort frischen Fußspuren im Schnee und trafen hinter der Kirche auf zwei Tatverdächtige. Bei Anblick der Polizistinnen und Polizisten ergriffen die Männer die Flucht. Einer von beiden konnte kurz darauf gestellt werden. Bei einer Durchsuchung konnten die Einsatzkräfte unter anderem mutmaßliches Tatwerkzeug und Handschuhe auffinden. Die Beweismittel wurden sichergestellt. Im Nahbereich lag weiterhin ein abmontiertes Fallrohr. Die Polizei nahm den 35-Jährigen aus Bottrop vorläufig fest.

In der Nacht zuvor kam es an den Straßen Scharnhölzfeld und Weilbrock ebenfalls zu Diebstählen von Fallrohren. Zusammenhänge werden von der Kriminalpolizei geprüft.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 10:18

    POL-RE: Gladbeck: Zwei Tatverdächtige nach Betrugsmasche gesucht

    Recklinghausen (ots) - An der Ulmenstraße haben zwei mutmaßlich falsche Handwerker am Freitagmittag eine Seniorin betrogen. Um 12:00 Uhr verschafften sich zwei Männer unter dem Vorwand die Wasserleitungen zu prüfen, Zugang zur Wohnung der Seniorin. Die Gladbeckerin begleitete einen der beiden Männer durch die Räume, um die Wasserzufuhr zu prüfen. Erst nachdem ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:06

    POL-RE: Haltern am See: Mutmaßlicher Kupferdieb vorläufig festgenommen

    Recklinghausen (ots) - Am Samstagabend gegen 18:45 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin einen mutmaßlichen Kupferdiebstahl von einem evangelischen Friedhof. Die Polizei konnte kurz darauf einen tatverdächtigen Mann auf dem Gelände stellen. Die Polizistinnen und Polizisten konnten bei ihm eine Taschenlampe und in der Nähe mutmaßliches Tatwerkzeug (Brecheisen, ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 09:37

    POL-RE: Dorsten: Zigarettenautomat gesprengt

    Recklinghausen (ots) - Am frühen Samstagmorgen sprengten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Lortzingstraße. Gegen 04:50 Uhr hörte eine aufmerksame Anwohnerin einen lauten Knall. Als sie anschließend aus dem Fenster schaute, fiel ihr ein Mann auf einem E-Scooter auf, der in Richtung Innenstadt davonfuhr. Bei dem Unbekannten könnte es sich um den Täter handeln. Die Polizei konnte vor Ort den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren