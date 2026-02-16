Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fallrohre einer Kirche gestohlen - Tatverdächtiger festgenommen

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht konnten die Polizei einen tatverdächtigen Mann festnehmen. Eine aufmerksame Zeugin konnte gegen 02:45 Uhr Männer beobachten, die offenbar Fallrohre einer Kirche am Nordring entwendeten. Sie informierte die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten folgten vor Ort frischen Fußspuren im Schnee und trafen hinter der Kirche auf zwei Tatverdächtige. Bei Anblick der Polizistinnen und Polizisten ergriffen die Männer die Flucht. Einer von beiden konnte kurz darauf gestellt werden. Bei einer Durchsuchung konnten die Einsatzkräfte unter anderem mutmaßliches Tatwerkzeug und Handschuhe auffinden. Die Beweismittel wurden sichergestellt. Im Nahbereich lag weiterhin ein abmontiertes Fallrohr. Die Polizei nahm den 35-Jährigen aus Bottrop vorläufig fest.

In der Nacht zuvor kam es an den Straßen Scharnhölzfeld und Weilbrock ebenfalls zu Diebstählen von Fallrohren. Zusammenhänge werden von der Kriminalpolizei geprüft.

