Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zwei Tatverdächtige nach Betrugsmasche gesucht

Recklinghausen (ots)

An der Ulmenstraße haben zwei mutmaßlich falsche Handwerker am Freitagmittag eine Seniorin betrogen. Um 12:00 Uhr verschafften sich zwei Männer unter dem Vorwand die Wasserleitungen zu prüfen, Zugang zur Wohnung der Seniorin. Die Gladbeckerin begleitete einen der beiden Männer durch die Räume, um die Wasserzufuhr zu prüfen. Erst nachdem die Tatverdächtigen die Wohnung verließen, stellte sie fest, dass aus einer Kommode im Schlafzimmer Bargeld fehlte. Vermutlich hatte der eine Mann die Frau absichtlich abgelenkt bzw. beschäftigt, damit der Andere die Wohnung nach Wertsachen durchsuchen kann. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Beide circa 175m bis 180m groß - ca. 45 Jahre alt - Akzent- und dialektfreies Deutsch -dunkle kurze Haare - dunkel gekleidet (Jacke, Arbeiterhose) Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an Tel. 0800 2361 111.

Präventionstipps der Polizei:

   - Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung - auch

dann nicht, wenn sie sich als Handwerker oder Amtspersonen ausgeben.

   - Fragen Sie im Zweifel bei der zuständigen Behörde oder dem

Vermieter nach, ob tatsächlich Arbeiten geplant sind.

   - Rufen Sie im Verdachtsfall sofort die 110 an.
   - Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen oder Nachbarn über solche

Betrugsmaschen - gemeinsame Aufmerksamkeit schützt. Weitere Infos zu Betrugsmaschen und wie Sie sich schützen können, finden Sie auf unserer Internetseite unter folgendem Link: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Nadja Kostedde
Telefon: 02361 55 1042
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

