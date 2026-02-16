Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/ Bottrop: Hinweise zu Einbrüchen erbeten

Recklinghausen (ots)

In Dorsten brachen unbekannte Täter am Samstag in ein Einfamilienhaus an der Kettelerstraße ein. Durch Aufhebeln eine Küchenfensters, gelangten sie ins Haus. Im Objekt wurden in der Zeit von 15:45 Uhr bis 19:15 Uhr alle Räume betreten und durchsucht. Danach verließen sie das Haus über eine Terassentür und flüchteten unerkannt. Angaben zum Diebesgut liegen bis dato nicht vor.

Bottrop

Auf der Straße Plaggenbahn hebelten unbekannte Täter am Samstagabend eine rückwärtige Tür zu einem Wohnhaus auf. In der Zeit von 18:00 Uhr bis 21:05 Uhr durchsuchten die Täter mehrere Räume des Einfamilienhauses. Im Schlafzimmer flexten sie einen Wandsafe auf und entwendeten Schmuck, Gold und Bargeld. Den Tätern gelang es unerkannt über den Einstiegsweg zu flüchten.

Hinweise werden unter 0800 2361 111 erbeten.

