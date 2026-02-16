Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/ Dorsten/ Recklinghausen: Friedliche Feiern am Rosenmontag - vorläufige Bilanz

Recklinghausen (ots)

In Recklinghausen, Bottrop und Dorsten haben die allermeisten Karnevalsfans ausgelassen, fröhlich und vor allem friedlich gefeiert. Die Polizei Recklinghausen zieht nach Rosenmontag eine positive Bilanz.

Rund um die Wälle trafen sich etwa 75 000 Karnevalfans in den drei Städten. Aufgrund der Witterung feierten deutlich weniger Menschen als im Vorjahr. In Recklinghausen waren rund 50 000 Feiernde in der Innenstadt unterwegs. In Dorsten besuchten 4000 Menschen den Karnevalsumzug. In Bottrop trafen sich knapp 20 000 Karnevalisten.

Hier die Bilanz:

In Recklinghausen zündete ein 15-Jähriger gegen 14:30 Uhr am ZOB einen Feuerwerkskörper in der Nähe mehrerer Menschen - verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ein und sprach einen Platzverweis gegen den Jugendlichen aus. Auch drei weitere Personen erhielten einen Platzverweis.

In Bottrop kam es ebenfalls zu einer Körperverletzung. Die Polizei schrieb eine entsprechende Strafanzeige.

In Dorsten musste die Polizei - Stand jetzt - keine Maßnahmen treffen.

Auch an den vergangenen Karnevalstagen feierten die Menschen im Kreis Recklinghausen und Bottrop weitestgehend friedlich. Auf der Kirmes in Bottrop kam es zu keinen besondere Vorkommnissen.

