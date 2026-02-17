Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Viele Verstöße bei Kontrollen im Güterverkehr aufgefallen

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Woche hat sich die Polizei Recklinghausen an den europaweiten Schwerpunktkontrollen "Operation Truck & Bus" beteiligt. Gemeinsam mit anderen Behörden kontrollierte der Verkehrsdienst an verschiedenen Orten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Recklinghausen den gewerblichen Personen- und Güterverkehr.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 144 Fahrzeuge. Dabei wurden folgende Verstöße festgestellt:

Verstöße gegen Sozialvorschriften/ Arbeitszeitverordnung: 98

Verstöße gegen Gefahrgutvorschriften/ Abfallgesetz: 2

Verstöße gegen die technische Kontrollverordnung: 9

Mangelhafte Ladungssicherung: 13

Sonstige Verstöße: 28

Im Rahmen der Roadpolwoche wurde unter anderem ein Fahrzeug eines Paketdienstleisters kontrolliert. Neben Verstößen gegen Ladungssicherungs- und Fahrpersonalvorschriften fiel den Beamtinnen und Beamten bei der Kontrolle der desolate technische Zustand des Fahrzeugs auf. Das Auto wurde daraufhin einem Sachverständigen einer Prüforganisation vorgestellt. Dieser stellte insgesamt 32 teils erhebliche technische Mängel fest. Unter anderem verschlissene Bremsen, eine ausgeschlagene Lenkung, Durchrostungen an tragenden Teilen und Ölverlust des Motors. Die Ladung des Transporters musste vor Ort umgeladen und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Den 44-Jährigen Fahrer aus Bochum und den Unternehmer erwarten nun Bußgelder im dreistelligen Bereich und Punkte in Flensburg.

Bei einem weiteren LKW, der Gerüstteile geladen hatte und wegen mangelhafter Ladungssicherung aufgefallen war, stellte ein Beamter fest, dass sich die Lenkung kaum noch bewegen ließ. Auch hier ergab die Untersuchung bei einer Prüforganisation sieben erhebliche Mängel, wie z.B. Defekte an der Beleuchtungseinrichtung und Ölverlust des Motors. Durch den Defekt an der Lenkung wurde der LKW als verkehrsunsicher eingestuft und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. Den 59-jährigen Fahrer aus Gelsenkirchen und den Unternehmer erwarten ebenfalls Bußgelder im dreistelligen Bereich und Punkte in Flensburg.

In Bottrop ergaben sich bei einer Kontrolle des Zolls Prüffälle bezüglich illegaler Beschäftigungen.

Eine Person wurde aufgrund des Verdachts des illegalen Aufenthaltes festgenommen.

Während einer Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass die Person hinter dem Steuer vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei untersagte insgesamt 15 Fahrerinnen und Fahrern die Weiterfahrt. Der Verkehrsdienst wird auch in Zukunft regelmäßige Kontrollen durchführen, um die Einhaltung der Vorschriften zu überprüfen und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen.

