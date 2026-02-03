Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Einbruch in Kindertagesstätte_ Täter schlagen Scheibe ein.

Ennepetal (ots)

Zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Blücherstraße kam es zwischen dem 30. Januar, 16:15 Uhr und dem 2. Februar, 6:55 Uhr. Die Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten so in die Räume der Kindertagesstätte. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde ist aktuell noch Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

