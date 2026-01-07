Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

FW Sankt Augustin: 120 Ehrenamtliche löschen Dachstuhlbrand

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht von Dienstag auf heute löschten 120 freiwillige Feuerwehrfrauen und -männer aus Sankt Augustin einen Dachstuhl im Ortsteil Hangelar, der in voller Ausdehnung brannte. Beim Eintreffen des ersten Löschfahrzeugs gegen 23:15 Uhr war eine erhebliche Brandausbreitung erkennbar, woraufhin die erste von zwei Alarmstufenerhöhungen erfolgte. Die zwei Bewohner verließen das dreistöckige Haus eigenständig und unverletzt.

Ein Angriffstrupp bagann, das Feuer von Innen zu löschen, musste sich aber aufgrund zweier Durchzündungen im Dach zurückziehen. Gleich darauf begannen die beiden Drehleitern der Einheiten Mülldorf und Menden mit Außenangriffen von je einer Seite des Gebäudes in der Kölnstraße: Gegen 00:21 Uhr war das Feuer in Gewalt. Jedoch dauerten Löscharbeiten und Kontrolle noch bis etwa 3 Uhr an.

Das Einfamilienhaus ist bis auf weiteres nicht bewohnbar, die Betroffenen kamen in einem Hotel unter. Neben allen sechs Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin waren zehn Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Polizei und Ordnungsamt im Einsatz. Außerdem Unterstützen der Energieversorger und der Bauhof den Einsatz, der aufgrund der Glättegefahr durch gefrorenes Löschwässer Streusalz verteilte. Den Grundschutz in der Stadt stellte zeitweise eine Einheit aus dem benachbarten Troisdorf.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell