POL-OE: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt
Finnentrop (ots)
Ein Junge (7) wurde am Freitagmorgen (06. März) bei einem Verkehrsunfall auf der "Kopernikusstraße" leicht verletzt. Er war gegen 8 Uhr beim Überqueren eines Fußgängerüberweges von dem PKW eines 72-Jährigen erfasst worden. Der Siebenjährige wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand kein sichtbarer Schaden.
