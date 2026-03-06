PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Finnentrop (ots)

Ein Junge (7) wurde am Freitagmorgen (06. März) bei einem Verkehrsunfall auf der "Kopernikusstraße" leicht verletzt. Er war gegen 8 Uhr beim Überqueren eines Fußgängerüberweges von dem PKW eines 72-Jährigen erfasst worden. Der Siebenjährige wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand kein sichtbarer Schaden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

