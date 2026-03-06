POL-OE: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kreis Olpe (ots) - Am heutigen Freitag (06.März) haben mehrere Personen im Kreis Olpe - vorallem im Bereich der Gemeinde Wenden - Anrufe von "falschen Polizeibeamten" erhalten. Verschiedene "Horror-Szenarien" wurden vorgebracht, um die Angerufenen zur Übergabe von hohen Geldbeträgen oder Schmuck zu überreden. Die Polizei weist daraufhin, dass es sich bei diesen Anrufen um sogenannte "Schockanrufe" durch falsche ...

