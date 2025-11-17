POL-WI: Böllerwurf auf Kind +++ In Wohnung eingedrungen, Wasserventil geöffnet und hohen Schaden verursacht +++ Versuchte Zigarettenautomatensprengung +++ Reifen an sieben Pkw zerstochen

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Böllerwurf auf Kind - Polizei sucht Zeugen, Wiesbaden, Hollerbornstraße, Sonntag, 16.11.2025, 17:40 Uhr

(gü)Am späten Sonntagnachmittag um 17:40 Uhr kam es in der Hollerbornstraße in Wiesbaden zu einem Böllerwurf auf ein Kind. Das Kind befand sich mit seiner Mutter auf dem Rückweg von einer sportlichen Aktivität, als zwei unbekannte Personen einen Böller in Richtung des Kindes geworfen haben sollen. Das Kind klagte hierdurch über Schmerzen. Eine Untersuchung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich. Bei den beiden Unbekannten soll es sich um männliche Jugendliche im Alter von 14 - 15 Jahren handeln. Die beiden Jugendlichen sollen schwarze Ober- und Unterbekleidung sowie jeweils eine Kappe der Marke "Gucci" getragen haben. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den beiden Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 bei der Polizei zu melden.

2. In Wohnung eingedrungen, Wasserventil geöffnet und hohen Schaden verursacht, Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, Samstag, 15.11.2025, 19:08 Uhr

(gü)Am Samstagabend richteten Unbekannte in einem Wohnhaus in Wiesbaden hohen Schaden an. Um 19:08 Uhr betrat mindestens eine unbekannte Person das Mehrfamilienhaus in der Erich-Ollenhauer-Straße und verschaffte sich unberechtigt Zugang zu einer unbewohnten Wohnung. Die Person öffnete dort ein Wasserventil und verließ danach die Wohnung unerkannt. Durch das nun austretende Wasser wurde sowohl die betroffene Wohnung als auch die bewohnte Wohnung darunter beschädigt. Beide Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 bei der Polizei zu melden.

3. Versuchte Zigarettenautomatensprengung - Polizei sucht Zeugen, Wiesbaden, Schulberg, Freitag, 14.11.2025, 15:00 Uhr bis 15:16 Uhr

(gü)Am Freitagnachmittag versuchten Unbekannte einen freistehenden Zigarettenautomaten am Schulberg in Wiesbaden gewaltsam zu öffnen. Nach Zeugenangaben soll es zwischen 15:00 Uhr und 15:16 Uhr zu einer Explosion gekommen sein. Den Unbekannten gelang es hierbei nicht, den Zigarettenautomaten zu öffnen. So blieb es bei einem Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 bei der Polizei zu melden.

4. Reifen an sieben Pkw zerstochen - Polizei sucht Zeugen, Mainz-Kostheim, Viktoriastraße, Samstag, 15.11.2025, 19:15 Uhr

(gü)Am Samstagabend wurden in Wiesbaden mehrere Autos mutwillig beschädigt. Um 19:15 Uhr konnten Zeugen in der Viktoriastraße in Mainz-Kostheim beobachten, wie zwei unbekannte Personen mit einem messerähnlichen Gegenstand Reifen an Pkw zerstachen. Die hinzugerufene Polizei konnte die beiden unbekannten Personen nicht mehr antreffen und stellte vor Ort Beschädigungen an insgesamt vier Pkw-Reifen fest. Am Folgetag meldeten sich nochmal drei weitere Personen, deren Pkw-Reifen beschädigt worden waren, bei der Polizei. Zeugen konnte eine Person als männlich, 16 - 20 Jahre alt, 185 - 190 cm groß, und osteuropäischem Aussehen beschreiben und bekleidet mit einem braunen Rucksack und dunkelbeigen Oberteil. Sein Komplize wurde als 16 - 20 Jahre, ca. 180 cm groß, mitteleuropäisch aussehend beschrieben und bekleidet mit dunkler Kleidung und Kapuze. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 bei der Polizei zu melden.

