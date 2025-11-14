Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 19-Jährige sexuell belästigt +++ Fahrzeugteile von hochwertigem Auto entwendet +++ Serie von Diebstählen aus Handwerkerfahrzeugen +++ Böllerwurf in Schule

Wiesbaden (ots)

1. 19-Jährige sexuell belästigt - Polizei sucht Zeugen, Wiesbaden, Biebricher Allee, 14.11.2025, 06:20 Uhr

(pk) Am Freitagmorgen kam es in der Biebricher Allee an der Bushaltestelle "Fischerstraße" um 06:20 Uhr zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer auf den Bus wartenden Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach ein unbekannter Mann die junge Frau mit sexuell anzüglichen Worten an. Die Frau entfernte sich daraufhin. Der Täter rief ihr die Äußerungen noch ein weiteres Mal hinterher, stieg anschließend auf sein mitgeführtes Fahrrad und fuhr in Richtung Alexanderstraße davon. Der unbekannte Mann wurde als etwa 45-50 Jahre alt beschrieben. Er trug eine graue Wollmütze und eine schwarze Winterjacke und führte ein rotes Fahrrad mit sich. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

2. Fahrzeugteile von hochwertigem Auto entwendet, Wiesbaden, Augustastraße, Mittwoch, 12.11.2025, 19:30 Uhr bis Donnerstag, 13.11.2025, 03:30 Uhr

(pk) Im Laufe der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in eine Tiefgarage in der Augustastraße, bei dem unbekannte Täter ein hochwertiges Fahrzeug ins Visier nahmen. Zwischen Mittwochabend, 19:30 Uhr und Donnerstag, 03:30 Uhr gelangten die Täter zunächst in die Tiefgarage. Anschließend demontierten sie die Frontstoßstange des abgestellten BMW M3, um die beiden Frontscheinwerfer zu entwenden. Im weiteren Verlauf verschafften sie sich Zugang zum Innenraum und entwendeten aus diesem das Lenkrad sowie Teile des Infotainmentsystems. Zudem bauten die Täter beide Außenspiegel ab. Es entstand ein hoher Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 bei der Kriminalpolizei Wiesbaden zu melden.

3. Serie von Diebstählen aus Handwerkerfahrzeugen, Wiesbaden-Delkenheim, Taunusring, Stuttgarter Straße, Nürnberger Straße, Mittwoch, 12.11.2025 bis Donnerstag, 13.11.2025

(pk) Zwischen Mittwoch, dem 12.11.2025 und Donnerstag, dem 13.11.2025, kam es im Wiesbadener Stadtteil Delkenheim zu einer Serie von Diebstählen aus Handwerkerfahrzeugen. Die Täter hatten es auf hochwertige Werkzeuge abgesehen. Unbekannte brachen im genannten Zeitraum mehrere Fahrzeuge gewaltsam auf, die in der Nürnberger Straße, im Taunussring, sowie in der Stuttgarter Straße abgestellt waren. Aus den Transportern entwendeten sie Arbeitsgeräte. Inwiefern die Taten zusammenhängen ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Anwohnerinnen und Anwohner, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder auffällige Fahrzeuge, insbesondere Transporter im Bereich Delkenheim beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

4. Böllerwurf in Schule,

Wiesbaden, Langenbeckstraße, Freitag, 14.11.2025, 10:14 Uhr

(pk) Am Freitagvormittag kam es auf dem Gelände einer Schule in der Langenbeckstraße zu einem Polizeieinsatz nach einem Böllerwurf. Gegen 10:15 erhielt die Polizei mehrere Notrufe über einen lauten Knall in der Langenbeckstraße. Mehrere Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr waren zeitnah vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Knall durch einen Böllerwurf verursacht. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt und es lag zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für die Schülerinnen und Schüler vor. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2140 entgegen.

Meldung der Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Auffahrunfall mit drei Beteiligten,

Wiesbaden, Bundesautobahn 643, Anschlussstelle Schierstein, Donnerstag, 13.11.2025, 06:40 Uhr

(nie) Am Donnerstagmorgen kam es auf der Bundesautobahn 643 zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Die drei Fahrzeugführer befuhren den Abfahrtsstreifen der A 643 hintereinander in Richtung Frankfurt. Als der Verkehr ins Stocken geriet, bremste das vorausfahrende Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand ab. Den nachfolgenden beiden Fahrzeugführern gelang es jedoch aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes nicht mehr rechtzeitig zu bremsen. Bei dem darauffolgenden Auffahrunfall wurden zwei Fahrzeugführer und eine Beifahrerin leicht verletzt. Ein Unfallbeteiligter ist rettungsdienstlich in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert worden. Zwei Fahrzeuge verblieben nicht fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf circa 30.000 EUR geschätzt.

