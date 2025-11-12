Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Beim Spazieren mit Pfefferspray angegriffen +++ Reifen zerstochen und Auto zerkratzt +++ Vier Wohnungseinbrüche in Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

1. Beim Spazieren mit Pfefferspray angegriffen, Wiesbaden-Rambach, Trompeterstraße, Dienstag, 11.11.2025, 12:30 Uhr

(pk) Am Dienstagmittag wurde eine 51-jährige Frau in der Trompeterstraße in Wiesbaden beim Spazierengehen angegriffen. Der unbekannte Täter besprühte die Frau und ihre beiden Hunde mit einem Pfefferspray, wodurch sowohl die Spaziergängerin als auch ihre Hunde betroffen waren. Im Anschluss flüchtete der Täter. Der Täter wird als männlich, etwa 180 cm groß, von schlanker Statur und mit einem Schnurrbart beschrieben. Er trug eine rote Jacke, eine schwarze Hose, ein Basecap und wirkte wie ein Jogger. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2440 mit dem 4. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

2. Reifen zerstochen und Auto zerkratzt, Wiesbaden, Elsässer Platz, Montag, 10.11.2025 bis Dienstag, 11.11.2025

(pk) Im Laufe der Nacht von Montag auf Dienstag wurde auf dem Elsässer Platz das Auto einer 41-jährigen Wiesbadenerin beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte die hintere rechte Seite des Autos und zerstach darüber hinaus den rechten Hinterreifen. Die Frau bemerkte den Schaden am Dienstagmorgen und informierte die Polizei. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich des Elsässer Platzes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2340 mit dem 3. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

3. Vier Wohnungseinbrüche in Wiesbaden,

Wiesbaden, Juliusstraße / Winkeler Straße / Drususstraße, Montag, 10.11.2025 bis Dienstag, 11.11.2025

(pk) Am Montag und Dienstag kam es in Wiesbaden zu insgesamt vier Wohnungseinbrüchen. Betroffen waren drei Wohnungen in zwei Mehrfamilienhäusern sowie ein Einfamilienhaus.

In der Juliusstraße drangen unbekannte Täter am Dienstag zwischen 14:15 Uhr und 17:13 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die Täter verschafften sich Zugang zu der Wohnung, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. In der Winkeler Straße wurden gleich zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses Ziel von Einbrechern. Die Taten ereigneten sich am Dienstag zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr. In beiden Fällen wurde die Tür zu den Wohnungen aufgebrochen und die Wohnräume durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter aus einer Wohnung Bargeld. Ein weiterer Einbruch wurde in der Drususstraße gemeldet. Dort verschafften sich unbekannte Täter am Dienstagnachmittag zwischen 14:30 Uhr und 19:30 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten das Erdgeschoss. Aus den durchsuchten Räumlichkeiten entwendeten die Täter Wertgegenstände. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeuginnen und Zeugen, die in den genannten Straßen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 bei der Kriminalpolizei Wiesbaden zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell