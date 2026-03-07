Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Attendorn-Listerscheid (ots)

Am Samstag, den 07.03.2026, gegen 13:30 Uhr kam es auf der Ihnestraße in Attendorn-Listerscheid zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Beteiligung eines Kraftrades. Ein 61-Jährige Essener befuhr gemeinsam mit seiner 55-Jährigen Sozia die Ihnestraße in FR Attendorn. In der Ortschaft Listerscheid kamen sie, aufgrund eines Fahrfehlers, mit ihrem Kraftrad zu Fall. Bei dem Sturz zogen sich beide Personen schwere Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Die Fahrbahn der Ihnestraße war zunächst in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Später konnte die Sperrung auf die Fahrbahn in Richtung Attendorn beschränkt werden.

