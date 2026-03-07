PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Attendorn-Listerscheid (ots)

Am Samstag, den 07.03.2026, gegen 13:30 Uhr kam es auf der Ihnestraße in Attendorn-Listerscheid zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Beteiligung eines Kraftrades. Ein 61-Jährige Essener befuhr gemeinsam mit seiner 55-Jährigen Sozia die Ihnestraße in FR Attendorn. In der Ortschaft Listerscheid kamen sie, aufgrund eines Fahrfehlers, mit ihrem Kraftrad zu Fall. Bei dem Sturz zogen sich beide Personen schwere Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Die Fahrbahn der Ihnestraße war zunächst in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Später konnte die Sperrung auf die Fahrbahn in Richtung Attendorn beschränkt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 11:08

    POL-OE: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

    Wenden (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag (05. März) in Rothemühle. Kurz nach 11 Uhr war es auf der "Freudenberger Straße" in Höhe des Abzweigs "Am Sportplatz" zu einem Auffahrunfall gekommen. Beide beteiligten Autofahrerinnen (56 und 22 Jahre) wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 11:07

    POL-OE: Motorradfahrer leicht verletzt

    Finnentrop (ots) - Ein 52-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Alleinunfall am Donnerstag (05. März) in Finnentrop leicht verletzt. Der Mann war mit seinem Motorrad gestürzt, nachdem er vermutlich auf einer Ölspur um 15:50 Uhr im Kreisverkehr "Bamenohler Straße / Attendorner Straße" die Kontrolle über sein Zweirad verloren hatte. Der Rettungsdienst brachte den 52-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 11:06

    POL-OE: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Finnentrop (ots) - Ein Junge (7) wurde am Freitagmorgen (06. März) bei einem Verkehrsunfall auf der "Kopernikusstraße" leicht verletzt. Er war gegen 8 Uhr beim Überqueren eines Fußgängerüberweges von dem PKW eines 72-Jährigen erfasst worden. Der Siebenjährige wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand kein sichtbarer Schaden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren