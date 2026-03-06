PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Wenden (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag (05. März) in Rothemühle. Kurz nach 11 Uhr war es auf der "Freudenberger Straße" in Höhe des Abzweigs "Am Sportplatz" zu einem Auffahrunfall gekommen. Beide beteiligten Autofahrerinnen (56 und 22 Jahre) wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

