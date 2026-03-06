POL-OE: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall
Wenden (ots)
Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag (05. März) in Rothemühle. Kurz nach 11 Uhr war es auf der "Freudenberger Straße" in Höhe des Abzweigs "Am Sportplatz" zu einem Auffahrunfall gekommen. Beide beteiligten Autofahrerinnen (56 und 22 Jahre) wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.
