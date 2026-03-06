POL-OE: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Finnentrop (ots) - Ein Junge (7) wurde am Freitagmorgen (06. März) bei einem Verkehrsunfall auf der "Kopernikusstraße" leicht verletzt. Er war gegen 8 Uhr beim Überqueren eines Fußgängerüberweges von dem PKW eines 72-Jährigen erfasst worden. Der Siebenjährige wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand kein sichtbarer Schaden. Rückfragen bitte an: ...

mehr