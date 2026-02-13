Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hilkenbrook - Kupferfallrohre von Kirche entwendet - Polizei sucht Zeugen

Hilkenbrook (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 11. Februar 2026, 12:00 Uhr, und Donnerstag, 12. Februar 2026, 15:00 Uhr, ist es in Hilkenbrook zu einem Diebstahl gekommen. Bislang unbekannte Täter entwendeten an der Straße "Am Dorfplatz" insgesamt sieben Kupferfallrohre von einem Kirchengebäude.

Nach bisherigen Erkenntnissen lösten die Täter die Fallrohre von den Rohrschellen und montierten diese anschließend ab. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kirche bemerkt haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Werlte unter der Telefonnummer 05951/995300 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell