POL-OF: 21-Jähriger in Untersuchungshaft: Verdacht des versuchten Diebstahls in besonders schwerem Fall u.a.

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(me) Ein 21 Jahre alter Mann soll am Dienstagabend (24.02.) gegen 19 Uhr in einen Rohbau in der Dörnigheimer Straße (30er-Hausnummern) widerrechtlich eingedrungen sein. Herbeigeeilte Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort antreffen und vorläufig festnehmen. Bei dem Beschuldigten wurden Gegenstände aufgefunden, bei denen es sich mutmaßlich um Diebesgut handeln könnte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - erließ das Amtsgericht Offenbach am Mittwoch (25.02.) einen Haftbefehl gegen den 21-Jährigen u.a. wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls in besonders schwerem Fall. Der Beschuldigte wurde sodann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach zu richten.

