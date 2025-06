Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrräder gestohlen - Sitzbank abgebrannt

Menden (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen wurden aus einer Garage an der Von-Hatzfeld-Straße zwei Fahrräder gestohlen. Es handelt sich um ein silbern/mintgrünes Pedelec der Marke KTM vom Typ Macina Aera 571 samt Kettenschloss sowie ein graues Focus Thron 6.8. Ein weiteres Fahrrad samt Schloss wurde in derselben Zeit aus einem Keller Am Papenbusch gestohlen.

Unbekannte haben vermutlich in der Nacht zum Freitag eine Sitzbank und einen Mülleimer an den Oeseteichen in Brand. Während die Bank komplett abgebrannt ist, wurde der Abfallbehälter nur beschädigt. Am Freitag gegen 7 Uhr entdeckte eine Zeugin die noch warmen Brandrückstände; das Feuer war bereits verloschen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. (cris)

