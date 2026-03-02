Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bedrohung mit Schreckschusswaffe: 47-Jähriger nach Festnahme in Fachklinik gebracht; Schnelle Festnahme eines 28-Jährigen nach mutmaßlichem Diebstahl; Rollerfahrer bei Sturz verletzt und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Kontrollen in der Hanauer Innenstadt: Verfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmittel eingeleitet - Hanau

(me) Mit Unterstützung von Beamtinnen und Beamten des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz führten Ordnungshüter des Polizeireviers Hanau am Samstagabend mehrere Personenkontrollen in der Hanauer Innenstadt durch. Zwischen 17 Uhr und Mitternacht wurden insgesamt 60 Personen kontrolliert. Bei einer der Kontrollierten wurde eine Anscheinswaffe aufgefunden, weshalb ein Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz eröffnet wurde. Im Schlossgarten wurden die Beamten auf drei Männer aufmerksam, die auf einer dortigen Parkbank saßen. Bei Erblicken der Streifen verließ einer des Trios zügig die Örtlichkeit, konnte jedoch eingeholt und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung seiner Person und der mitgeführten Gegenstände konnten etwa 35 Gramm Cannabis, knapp 20 Gramm Haschisch sowie eine Feinwaage und Bargeld aufgefunden werden. Da bei den anderen beiden Personen Betäubungsmittel mit identischem Verpackungsmaterial aufgefunden wurden, eröffneten die Gesetzeshüter ein Verfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels gegen den aus Hanau stammenden Mann. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnungen des Festgenommenen konnten weitere circa 450 Gramm verschiedener Betäubungsmittel aufgefunden werden. Weitere Kontrollen im Rahmen des Konzepts "Sichere Innenstadt" sind geplant.

2. Zusammenstoß mit Auto: Polizei sucht nach der Fahrerin eines E-Scooters - Hanau

(me) Die Beamten aus Hanau suchen nach wie vor die Fahrerin eines E-Scooters, die bei einem Verkehrsunfall, der sich bereits am 21. Februar ereignet haben soll, beteiligt war. Gegen 13.15 Uhr soll die Frau von einem Gehweg kommend gegen einen haltenden grauen Volvo gefahren sein. Im Anschluss an die Kollision habe sich die Zweiradlenkerin einfach entfernt, weshalb nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt wird. Der Schaden an dem XC90 mit HU-Kennzeichenschildern beläuft sich auf etwa 3.500 Euro. Der Zusammenstoß geschah an einem Kreisverkehr in der Luise-Kiesselbach-Straße. Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier in Hanau (06181 100-120).

3. Hinweise erbeten: Motorrad geklaut und beschädigt - Hanau

(cb) Diebe hatten es scheinbar auf ein schwarzes Motorrad der Marke Honda abgesehen, welches auf einem Parkplatz in der Ludwigstraße (30er-Hausnummern) abgestellt war. Denn sie überwanden zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Sonntag, 7 Uhr, das Lenkradschloss der Maschine und nahmen diese anschließend mit. In etwa 400 Meter Entfernung, auf einem Schotterparkplatz in der Uferstraße, beschädigten sie das Windschild und versuchten wohl vergeblich, das Motorrad kurzzuschließen. Vermutlich wurden die Täter währenddessen gestört, denn sie flüchteten und ließen die schwarze Honda mit HU-Kennzeichen zurück. An der Maschine des Modells CB600 hinterließen die Unbekannten einen Sachschaden von schätzungsweise 1.000 Euro. Die ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei in Hanau bitten unter der Rufnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

4. Schnelle Festnahme eines 28-Jährigen nach mutmaßlichem Diebstahl - Maintal

(cb) Ein 28-jähriger Mann steht im Verdacht, am Sonntag aus einem grauen Volvo eine Geldbörse geklaut zu haben, weswegen die Maintaler Polizei nun ermittelt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll der mutmaßliche Dieb zwischen 18.30 Uhr und 21.20 Uhr aus dem unverschlossenen Volvo, der in der Jahnstraße in der Nähe von Kleingärten abgestellt war, eine Geldbörse genommen haben. Anschließend soll er über die Kleingärten geflohen sein. Die hinzugerufenen Schutzleute konnten den 28-Jährigen nur wenig später stellen und vorläufig festnehmen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen. Zeugen setzen sich bitte mit den Ermittlern unter der Rufnummer 06181 4302-0 in Verbindung.

5. Einbrecher stiegen durch Schlafzimmerfenster ein - Maintal

(cb) Durch ein aufgehebeltes Schlafzimmerfenster verschafften sich Einbrecher am Freitag Zutritt in ein Haus in der Straße "Am Felsenkeller" (10er-Hausnummern). Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Mit dem aufgefundenen Bargeld und Schmuck im Wert von etwa tausend Euro flüchteten die Täter anschließend. Der durch die Unbekannten hervorgerufene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Die Wohnungsinhaber stellten den Einbruch am Freitag, gegen 14.25 Uhr, fest. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten des Einbruchskommissariats unter der Rufnummer 06181 100-123 in Verbindung zu setzen.

6. Bedrohung mit Schreckschusswaffe: 47-Jähriger nach Festnahme in Fachklinik gebracht

(me) Die Polizei ermittelt seit Sonntagnachmittag gegen einen 47 Jahre alten Mann, nachdem dieser zwei Jugendliche mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben soll. Gegen 15 Uhr soll der Beschuldigte mit einem Revolver auf einem Parkplatz in der Leipziger Straße (70er-Hausnummern) in Richtung der beiden Teenager gezielt haben. Im Zuge dessen hätten die beiden Minderjährigen auch ein Knallgeräusch vernommen. Herbeigeeilte Ordnungshüter konnten den Tatverdächtigen, der zu diesem Zeitpunkt augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln stand, zügig vorläufig festnehmen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen, bei denen die Schusswaffe sichergestellt wurde, verbrachten die Beamten den Mann in eine Fachklinik. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Wache der Polizeistation in Gelnhausen (06051 827-0).

7. Münzsammlung von Einbrechern mitgenommen - Gelnhausen

(cb) Ein Hausbesitzer musste am Samstagabend, gegen 21.15 Uhr, feststellen, dass Einbrecher in sein Haus eingestiegen waren und seine Münzsammlung gestohlen hatten. Nach bisherigem Stand der Erkenntnisse verschafften sich die Unbekannten über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür Zutritt in das Haus in der Alten Leipziger Straße (10er-Hausnummern). Im Anschluss durchsuchten sie die Wohnräume und flüchteten schließlich mit einer Münzsammlung im Wert von schätzungsweise 10.000 Euro. Hinzu kommt ein Sachschaden von ungefähr 2.000 Euro, welchen die Einbrecher durch ihr gewaltsames Eindringen verursachten. Die Ermittler des Einbruchskommissariats nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

8. Zügige Festnahme eines 51-Jährigen: Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung - Gelnhausen

(fg) Herbeigeeilte Polizeibeamte nahmen am Samstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, einen 51 Jahre alten Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis in der Bahnhofstraße in der Nähe des dortigen Bahnhofs vorläufig fest. Der Verdächtige soll zuvor eine Jugendliche und eine 20-Jährige unsittlich berührt haben. Ermittlungen werden nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung geführt. Der deutlich unter Alkoholeinfluss stehende 51-Jährige musste mit zur Wache, wo er unter anderem eine Blutprobe abgeben musste. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,86 Promille an. Weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

9. Kabel durchtrennt und entwendet: Zeugen gesucht! - Linsengericht

(fg) Im Ortsteil Altenhaßlau waren Unbekannte auf einer Baustelle in der Gelnhäuser Straße (80er-Hausnummern) zugange und entwendeten aus einem dortigen Rohbau mehrere Kabel. In dem im Bau befindlichen Gebäude durchtrennten die Täter mehrere Kabel und sackten diese anschließend ein. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere tausend Euro, so die bisherige Schätzung. Die Tat wurde der Polizei am Samstagvormittag, gegen 11.30 Uhr, gemeldet. Zeugen, die am Wochenende und in den Tagen zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Polizei.

10. Zeugensuche nach Diebstahl von E-Zigaretten - Bad Soden-Salmünster

(me) Er soll etwa 1,80 Meter groß sein und eine beige Jacke sowie eine dunkle Hose getragen haben. So liest sich die Beschreibung eines Maskierten, der am frühen Samstagmorgen einen Verkaufsautomaten gewaltsam öffnete und den Inhalt aus diesem entwendete. Gegen 2 Uhr betrat der Mann die Räumlichkeiten in der Romsthaler Straße (einstellige Hausnummern). Im weiteren Verlauf soll er mit einem Gegenstand die Glasscheibe des Automaten eingeschlagen und die Vapes im Wert von etwa 13.000 Euro an sich genommen haben. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf circa 8.000 Euro belaufen. Zeugenhinweise nimmt die Kripo aus Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

11. Rollerfahrer bei Sturz verletzt - Schlüchtern

(lei) Weil sie offenbar an der abknickenden Vorfahrt den Vorrang eines Zweirads missachtete, ist ein Jugendlicher am Samstagnachmittag leicht verletzt worden. Der 16-Jährige war mit seinem Kleinkraftrad gegen 16.45 Uhr auf der Lotichiusstraße unterwegs und wollte der Vorfahrt folgend nach links in die Schloßstraße abbiegen. Dabei übersah ihn wohl eine 29-jährige Autofahrerin, die aus der Schloßstraße kam und geradeaus in Richtung des Parkplatzes des Forstamtes fahren wollte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Teenager eine Gefahrenbremsung einleiten und kam hierdurch zu Fall kam; dabei zog er sich mehrere Schürfwunden zu. Die Beamten der um die Ecke gelegenen Polizeistation nahmen den Unfall auf und suchen nun Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 zu melden.

12. Ohne Fahrerlaubnis und Versicherung unterwegs: Polizei stoppte mutmaßlich berauschten Biker - Steinau an der Straße

(lei) Ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz, dafür mutmaßlich unter Drogeneinfluss, ist ein 25-Jähriger am Sonntagabend auf einem Radweg unterwegs gewesen. Eine Polizeistreife kontrollierte den jungen Mann, der dort jedoch nicht mit einem Fahrrad, sondern mit einem motorisierten Zweirad fuhr. Als die Beamten das Anhaltezeichen einschalteten, missachtete der Fahrer dieses und versuchte zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung geriet das Kleinkraftrad aufgrund der Bodenbeschaffenheit ins Rutschen. Einen Sturz konnte der 25-Jährige verhindern, dennoch wurde er unmittelbar darauf von den Einsatzkräften gestoppt und vorläufig festgenommen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem besteht der Verdacht, dass er das Fahrzeug unter dem Einfluss von Cannabis geführt hat. Eine Blutentnahme war die Folge. Weiterhin war das Kleinkraftrad nicht zugelassen, denn an dem Fahrzeug befand sich ein nicht ausgegebenes Versicherungskennzeichen, insofern bestand auch kein Haftpflichtversicherungsschutz. Das Zweirad wurde abgeschleppt und gegen den 25-Jährigen entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Offenbach, 02.03.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

