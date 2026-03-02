Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Plakate beschädigt und entwendet: Polizei leitete mehrere Verfahren ein

Polizeipräsidium Südosthessen (ots)

(me) In der Woche vom 23. Februar bis zum 2. März eröffneten die Beamten des hiesigen Polizeipräsidiums mehrere Anzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung oder des Verdachts des Diebstahls in Zusammenhang mit Wahlplakaten.

Nachfolgend eine Zusammenstellung der bekannt gewordenen Vorfälle:

Stadt und Landkreis Offenbach

Offenbach, Mainzer Ring: Bereits zwischen dem 20. Februar und dem 26. Februar rissen Unbekannte mehrere Wahlplakate herunter.

Offenbach, Friedhofstraße: Am Donnerstag, gegen 12.20 Uhr, beobachtete eine Dame drei Jugendliche, wie diese ein Plakat von einem Laternenmast rissen.

Rodgau, Feldstraße: Unbekannte lösten am Montag (23. Februar) zwischen 10 Uhr und 12.30 Uhr die Kabelbinder von drei etwa 3,40 Meter auf 1,70 Meter großen Bannern und entwendeten diese im Anschluss.

Dreieich, Hauptstraße: In der Zeit zwischen Freitag und Sonntag wurden neun Wahlplakate mit Beleidigungen oder Symbolen beschmiert.

Egelsbach, Langener Straße: Durch einen Unbekannten wurde am frühen Freitagmorgen ein Wahlplakat angezündet.

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis

Hanau, Vor der Pulvermühle: Am Dienstag, gegen 22.50 Uhr, wird der Polizei ein brennendes Plakat gemeldet.

Hanau, Hamburger Allee: Zwischen dem 17. Februar und dem 24. Februar wurden mehrere Wahlplakate heruntergerissen.

Erlensee, Markwaldsiedlung: Ein 44 Jahre alter Mann steht in Verdacht, am 11. Februar Wahlplakate beschädigt und entwendet zu haben.

Erlensee, Fallbachstraße: Jugendliche beschädigten am Donnerstag, gegen 19.10 Uhr, ein Plakat gemeinschaftlich.

Zeugenhinweise nehmen die Ermittler aus Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

Offenbach, 02.03.2026, Pressestelle, Maximilian Edelbluth

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell