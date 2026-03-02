Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts: Festnahme und Ermittlungen gegen 21-Jährigen

Hanau (ots)

(lei) Ein offenbar eskalierter Streit am frühen Sonntagmorgen in der Frankfurter Landstraße endete für zwei Polizeibeamte mit Verletzungen. Gegen 5.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Konflikt gerufen, bei dem ein 21-Jähriger offenbar unter Alkoholeinfluss gegenüber seiner Lebensgefährtin und deren Bruder gewalttätig geworden sein soll.

Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die Beteiligten bereits getrennt. Der Mann hielt sich unter einer nahegelegenen Unterführung auf und habe im Zuge der beabsichtigten Identitätsfeststellung unvermittelt in Richtung einer Polizeibeamtin geschlagen. Ein weiterer Beamter versuchte einzugreifen, woraufhin der 21-Jährige ihm mit dem Ellenbogen gegen die Schläfe geschlagen haben soll.

Erst der Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) führte zur Überwältigung und Festnahme des aufgebrachten jungen Mannes. Die Polizeibeamtin erlitt eine leichte Verletzung am Bein, der Beamte am Kopf. Ein Atemalkoholtest bei dem 21 Jahre alten Hanauer ergab 1,75 Promille. Während der anschließenden medizinischen Versorgung habe der zudem in Richtung der Rettungssanitäter getreten.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der Körperverletzung und des tätlichen Angriffs. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Hanauer Polizeirevier (06181 100-120) zu melden.

