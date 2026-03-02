PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts: Festnahme und Ermittlungen gegen 21-Jährigen

Hanau (ots)

(lei) Ein offenbar eskalierter Streit am frühen Sonntagmorgen in der Frankfurter Landstraße endete für zwei Polizeibeamte mit Verletzungen. Gegen 5.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Konflikt gerufen, bei dem ein 21-Jähriger offenbar unter Alkoholeinfluss gegenüber seiner Lebensgefährtin und deren Bruder gewalttätig geworden sein soll.

Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die Beteiligten bereits getrennt. Der Mann hielt sich unter einer nahegelegenen Unterführung auf und habe im Zuge der beabsichtigten Identitätsfeststellung unvermittelt in Richtung einer Polizeibeamtin geschlagen. Ein weiterer Beamter versuchte einzugreifen, woraufhin der 21-Jährige ihm mit dem Ellenbogen gegen die Schläfe geschlagen haben soll.

Erst der Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) führte zur Überwältigung und Festnahme des aufgebrachten jungen Mannes. Die Polizeibeamtin erlitt eine leichte Verletzung am Bein, der Beamte am Kopf. Ein Atemalkoholtest bei dem 21 Jahre alten Hanauer ergab 1,75 Promille. Während der anschließenden medizinischen Versorgung habe der zudem in Richtung der Rettungssanitäter getreten.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der Körperverletzung und des tätlichen Angriffs. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Hanauer Polizeirevier (06181 100-120) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 06:22

    POL-OF: 49-Jähriger bei versuchtem Raubdelikt verletzt

    Offenbach (ots) - (lei) Nach einem gewaltsamen Übergriff am späten Freitagabend im Carl-von-Ossietzky-Weg ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Raubdeliktes und sucht Zeugen. Kurz vor 23 Uhr, so die bisherigen Erkenntnisse, hatten sich drei unbekannte Täter unter einem falschen Vorwand über eine Chat-App mit einem 49-Jährigen zu einem Treffen in Höhe der Hausnummer 6 verabredet. Am vereinbarten Ort sollen sie ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 06:00

    POL-OF: Hoher Schaden bei Wohnhausbrand

    Bruchköbel (ots) - (lei) Rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten sich Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Diebacher Straße am Samstagnachmittag, als dort ein Feuer ausbrach und einen immensen Schaden nach sich zog. Als Einsatzkräfte kurz nach 16 Uhr alarmiert wurden und zu der Adresse im Stadtteil Oberissigheim eilten, machte sich das Brandereignis zunächst nur durch dichten Rauch bemerkbar. In der Folge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren