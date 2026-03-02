Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hoher Schaden bei Wohnhausbrand

Bruchköbel (ots)

(lei) Rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten sich Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Diebacher Straße am Samstagnachmittag, als dort ein Feuer ausbrach und einen immensen Schaden nach sich zog. Als Einsatzkräfte kurz nach 16 Uhr alarmiert wurden und zu der Adresse im Stadtteil Oberissigheim eilten, machte sich das Brandereignis zunächst nur durch dichten Rauch bemerkbar.

In der Folge weitete sich das Feuer aus und führte zu einem größeren Dachstuhlbrand, der durch zahlreiche Feuerwehrleute bekämpft werden musste. Letztlich brannten die beiden oberen Wohnungen vollständig aus und auch eine darunterliegende Wohnung wurde durch Löschwasser stark beschädigt - sie sind bis auf Weiteres unbewohnbar. Durch das Feuer und die Löscharbeiten ist auch der Dachstuhl erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden.

Der entstandene Schaden wird vorläufig auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Feuers ist noch unklar und soll nun durch die Kriminalpolizei geklärt werden.

