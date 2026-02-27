PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 39-jährige Tatverdächtige an Landesgrenze festgenommen

Heusenstamm (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

Nachdem am Mittwoch (25.02.) der Leichnam eines Mannes in der Ottostraße aufgefunden wurde (wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6224107 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6224872), konnte eine 39-jährige Tatverdächtige am Freitagmorgen gegen 1:30 Uhr am Grenzübergang Schwedt/Oder fußläufig in Richtung Polen durch Beamte der Bundespolizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Nach den bisherigen Ermittlungen besteht gegen die 39-Jährige der Verdacht, dass sie für den Tod des Mannes verantwortlich sei. Die Leiche wurde in mehreren Teilen in Mülltonnen aufgefunden.

Die Beschuldigte soll nunmehr auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - der Haftrichterin vorgeführt werden.

Mit Rücksicht auf die noch andauernden Ermittlungen können zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Details mitgeteilt werden. Wir bitten um Verständnis.

Hinweis für die Medienvertreter: Für Montag, den 02.03., ist eine weitere gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei geplant.

Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach, Staatsanwalt Knell, Email: pressesprecher@StA-Offenbach.Justiz.Hessen.de, Tel.: 06151/992-1453, zu richten.

Offenbach, 27.02.2026, Pressestelle, Maximilian Edelbluth

