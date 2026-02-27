POL-OF: 39-jährige Tatverdächtige an Landesgrenze festgenommen
Heusenstamm (ots)
Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen
Nachdem am Mittwoch (25.02.) der Leichnam eines Mannes in der Ottostraße aufgefunden wurde (wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6224107 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6224872), konnte eine 39-jährige Tatverdächtige am Freitagmorgen gegen 1:30 Uhr am Grenzübergang Schwedt/Oder fußläufig in Richtung Polen durch Beamte der Bundespolizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden.
Nach den bisherigen Ermittlungen besteht gegen die 39-Jährige der Verdacht, dass sie für den Tod des Mannes verantwortlich sei. Die Leiche wurde in mehreren Teilen in Mülltonnen aufgefunden.
Die Beschuldigte soll nunmehr auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - der Haftrichterin vorgeführt werden.
Mit Rücksicht auf die noch andauernden Ermittlungen können zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Details mitgeteilt werden. Wir bitten um Verständnis.
Hinweis für die Medienvertreter: Für Montag, den 02.03., ist eine weitere gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei geplant.
Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach, Staatsanwalt Knell, Email: pressesprecher@StA-Offenbach.Justiz.Hessen.de, Tel.: 06151/992-1453, zu richten.
Offenbach, 27.02.2026, Pressestelle, Maximilian Edelbluth
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell