Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizeilicher Schusswaffengebrauch bei Verkehrskontrolle: Festnahme eines 24-Jährigen

Steinau an der Straße (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Bei einer Verkehrskontrolle in der Ringstraße ist es am späten Donnerstagabend zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch gekommen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte eine Polizeistreife dort gegen 23.30 Uhr zunächst einen PKW kontrolliert. Nach Abschluss dieser Kontrolle fiel den Beamten ein anderes Auto auf, das mit auffälliger Fahrweise unterwegs war und daher ebenfalls einer Überprüfung zugeführt werden sollte. Auf entsprechende Anhaltezeichen durch die uniformierten Beamten erfolgte keine erkennbare Reaktion, vielmehr sei der Wagen auf einen der Beamten zugefahren. Daraufhin erfolgte der Gebrauch der Dienstwaffe in Richtung des Fahrzeugs, welches im Anschluss davonfuhr.

Im Zuge der Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, fanden die Beamten ein verlassenes und abgeschlossenes Auto in der Feldgemarkung bei Steinau auf. Ob es sich hierbei um das flüchtige Fahrzeug handelt, ist noch unklar und nun Bestandteil der weiteren Ermittlungen, die von der Staatsanwaltschaft Hanau geführt werden.

Im Zusammenhang mit dem aufgefundenen Fahrzeug hat die Polizei noch in der Nacht in einem Stadtteil einen jungen Mann ermitteln können, der mit diesem Fahrzeug offenbar in Verbindung steht.

Am Geschehensort in der Ringstraße hat die Kriminalpolizei zwischenzeitlich Spuren gesichert. Für eine weitere Untersuchung wurde auch das aufgefundene Fahrzeug sichergestellt.

Über Verletzte liegen der Polizei nach aktuellem Stand keine Hinweise vor. Die Ermittlungen, auch zu den genauen Abläufen und Hintergründen des Vorfalls in der Ringstraße, dauern an.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hanau zu richten.

