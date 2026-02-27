Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schmuck und Taschen bei Einbruch entwendet: Wer hat etwas beobachtet?; Seat Leon gestreift: Zeugensuche der Polizei; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Schmuck und Taschen bei Einbruch entwendet: Wer hat etwas beobachtet? - Offenbach

(me) Langfinger erbeuteten bei einem Einbruch in eine Wohnung Schmuck und Taschen im Wert von mehreren tausend Euro. Nachdem die Gauner die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Philipp-Ullrich-Straße (130er-Hausnummern) widerrechtlich überwunden hatten, durchsuchten sie hiernach das Hab und Gut der Bewohner. Mit der Beute verschwanden die Eindringlinge unbemerkt. Der Einbruch wurde der Polizei am Donnerstag, gegen 16.30 Uhr, gemeldet. Das Einbruchskommissariat aus Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Diese nehmen bitte über die 069 8098-1234 Kontakt zu den Beamten auf.

2. Seat Leon gestreift: Zeugensuche der Polizei - Rödermark

(me) Im Verlauf des Donnerstags fuhr ein bislang noch unbekannter Wagenlenker gegen ein in der Messenhäuser Straße (einstellige Hausnummern) abgestelltes Auto und machte sich hiernach davon, weshalb die Beamten aus Dietzenbach nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermitteln. In der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 19.50 Uhr kam es zu der Kollision, bei welcher ein Schaden von etwa 3.000 Euro an dem Seat Leon mit FB-Kennzeichenschildern entstand. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation (06074 837-0).

3. Sechs Verdächtige festgenommen: Polizei stellte Transportfahrzeug mit mutmaßlich gestohlener Kehrmaschine - Obertshausen / Mühlheim

(fg) Ein aufmerksamer Zeuge meldete sich am frühen Freitagmorgen, gegen 0.30 Uhr, bei der Polizei und gab an, dass es soeben zu einem Diebstahl einer Kehrmaschine von einem Abstellplatz einer Firma im Ortsteil Hausen in der Straße "Samerwiesen" gekommen sei. Dunkel gekleidete Personen hätten eine Kehrmaschine über Auffahrrampen in einen Transporter mit polnischer Länderkennung verladen. Herbeigeeilte Streifen stellten kurz darauf den beschriebenen Transporter mit der offenbar kurz zuvor entwendeten Kehrmaschine und hielten zudem ein Auto in Mühlheim am Main an; es folgte die Festnahme von insgesamt sechs Verdächtigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Festgenommenen im Alter von 21 bis 61 Jahren zuvor arbeitsteilig vorgegangen und die Kehrmaschine im Wert von rund 150.000 Euro gemeinschaftlich in den Transporter verladen haben. Einer der Verdächtigen habe sich sodann an das Steuer des Sprinters gesetzt und beabsichtigt, davonzufahren. Eine Streife stellte den Transporter im Bereich "Samerwiesen" / Birkenwaldstraße und nahm den Fahrer vorläufig fest. Eine weitere Streife konnte im Weiteren einen mit fünf Personen besetzten Kombi im Rahmen der Fahndung und aufgrund der Standortübermittlung des aufmerksamen Zeugen in Mühlheim am Main anhalten.

Nach derzeitigen Ermittlungen sollte die Kehrmaschine in die Nähe von Warschau gebracht werden. Gegen die Verdächtigen, die allesamt vorübergehend mit in das Polizeipräsidium am Spessartring mussten, wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Die Kehrmaschine wurde vor Ort wieder entladen und an den Eigentümer übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben und Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Deutlich zu schnell: 91 bei erlaubten 30 Stundenkilometern - Mühlheim am Main

(fg) Ein dreimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte und eine Geldbuße in Höhe von 1.400 Euro kommen auf einen 25 Jahre alten Mann aus Mühlheim nach einem Geschwindigkeitsverstoß zu. Bereits am Sonntagabend, kurz nach 23 Uhr, fiel einer zivilen Streife ein Audi S5 Cabriolet auf der Friedensstraße in Mühlheim am Main auf. Der Audi sei sehr rasant unterwegs gewesen und habe mehrere Fahrzeuge überholt. An einer rotzeigenden Ampel stoppte der Audi-Lenker zunächst und sei dann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davongefahren.

Die Zivilstreife vom Sachgebiet "Tuner, Raser und Poser" folgte dem Audi und aktivierte die Videonachfahreinrichtung zur Geschwindigkeitsaufzeichnung des speziell ausgestatteten Dienstfahrzeuges. Im weiteren Verlauf fuhr der Audi-Lenker mit 91 bei erlaubten 30 Stundenkilometern; diese vorwerfbare Geschwindigkeit ergab sich im Rahmen der nachträglichen Videoauswertung auf der Dienststelle. Auf den 25-Jährigen kommt nun das entsprechende Bußgeldverfahren zu. Auch zukünftig werden entsprechende Kontrollen durchgeführt.

5. Schiebetür geöffnet und Werkzeuge geklaut: Zeugen gesucht! - Dietzenbach

(fg) Sägewerkzeuge, eine Stichsäge, einen Akkuschrauber und weitere Gerätschaften wurden zwischen Mittwochmorgen, 7.45 Uhr und Donnerstagmorgen, 8.10 Uhr, aus einem in der Tulpenstraße (einstellige Hausnummern) abgestellten Fahrzeug entwendet. Unbekannte hatten die Schiebetür des auf einem dortigen Parkplatz stehenden Autos geöffnet und die Werkzeuge eingepackt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tulpenstraße beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach, 27.02.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

