Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht eines Tötungsdeliktes

Heusenstamm (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(me) Nach dem Fund einer Leiche am Mittwoch (25.02.2026) in der Ottostraße (wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6224107), ermitteln die Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und das Polizeipräsidium Südosthessen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Ein Zeuge, der in dem Gewerbegebiet arbeitet, hat die Polizei auf den Leichnam aufmerksam gemacht.

Bei der aufgefundenen Leiche handelt es sich um einen Mann im mittleren Alter. Zur Identität des Toten liegen der Polizei erste Hinweise vor, weshalb unter anderem derzeit ein möglicher Zusammenhang mit einem Vermisstenfall aus Hessen geprüft wird. Am aufgefundenen Körper befanden sich Spuren, die auf eine Gewalteinwirkung schließen lassen. Ob diese todesursächlich waren, soll durch eine Leichenöffnung geklärt werden.

Bis in die Nacht waren Beamtinnen und Beamte der Spurensicherung vor Ort beschäftigt. Im Verlauf des Donnerstags und in den kommenden Tagen sollen weitere Maßnahmen zur Spurensicherung im dortigen Bereich stattfinden, weshalb das Gebiet rund um den Fundort weiterhin abgesperrt ist.

Die Kriminalpolizei sucht weiterhin nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Es wird um Kontaktaufnahme mit den Ermittlern aus Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 gebeten.

Zum Schutz der andauernden Ermittlungen können derzeit keine Angaben zur konkreten Auffindesituation der Leiche gemacht werden.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach, Staatsanwalt Knell, Email: pressesprecher@StA-Offenbach.Justiz.Hessen.de, Tel.: 06151/992-1453, zu richten.

Offenbach, 26.02.2026, Pressestelle, Maximilian Edelbluth

