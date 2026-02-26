POL-OF: Goldkette ergaunert: Polizei sucht nach Zeugen der Tat!; Wer warf E-Scooter aus Mehrfamilienhaus?; Kleinwagen gestohlen: Zeugen gesucht!; und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Sieben Wahlplakate beschädigt: Polizei stellte Jugendliche - Offenbach

(fg) "Im Donauweg befinden sich mehrere Jugendliche, die Wahlplakate beschädigen", lauteten die Meldungen von Anwohnern, die am Mittwochabend telefonisch beim Polizeirevier in Offenbach am Spessartring eingingen. Daraufhin machten sich Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten gegen 20.15 Uhr umgehend auf den Weg und stellten drei Jugendliche im Rahmen der Fahndung. Einer der Angetroffenen musste mit zum Revier, wo er unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurde; die beiden anderen Jugendlichen waren nach derzeitigem Ermittlungsstand unbeteiligt. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf dem Revier wurde der Jugendliche an Erziehungsberechtigte übergeben. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Polizei.

2. Goldkette ergaunert: Polizei sucht nach Zeugen der Tat! - Offenbach

(me) Einer Seniorin wurde am Mittwochmittag eine Goldkette im Wert von etwa 200 Euro durch eine bislang unbekannte Betrügerin gestohlen. Gegen 13 Uhr sprach die etwa 35 Jahre alte und circa 1,50 Meter große Frau mit korpulenter Statur die Rentnerin in der Kurt-Tucholsky-Straße (20er-Hausnummern) an. Die Gaunerin, die zur Tatzeit dunkel gekleidet war, suchte scheinbar gezielt den körperlichen Kontakt zu der älteren Dame und zog ihr unbemerkt den Halsschmuck aus. Hiernach verschwand die Diebin in unbekannte Richtung. Die Kripo aus Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Hotline 069 8098-1234 entgegen.

3. Wer warf E-Scooter aus Mehrfamilienhaus? - Obertshausen

(fg) Wer warf den E-Scooter aus einem Mehrfamilienhaus in der Danziger Straße in Hausen und verursachte hierdurch einen Sachschaden von rund 300 Euro an dem Gefährt? Diese Fragestellung bedarf es zu klären, weshalb die Ermittler nach Zeugen der Tat suchen. Unbekannte hatten den E-Scooter vergangenen Freitag (20. Februar) zwischen 15.45 Uhr und 16.15 Uhr, aus einem dortigen Fenster geschmissen. Zeugen der Sachbeschädigung melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm.

4. Kleinwagen gestohlen: Zeugen gesucht! - Neu-Isenburg

(fg) Unbekannte stahlen zwischen Dienstagabend, 19 Uhr und Mittwochvormittag, 10.30 Uhr, einen in der Körnerstraße (einstellige Hausnummern) auf einem dortigen Parkplatz abgestellten Kleinwagen. An diesem waren OF-Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 5000 angebracht. Wie die Täter den Opel Corsa, das einen Wert von rund 3.000 Euro hat, knackten, steht bislang nicht fest. Es wurde umgehend zur Fahndung ausgeschrieben. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Zeugensuche nach Unfallflucht - Dreieich

(fg) Vergangenen Freitag ereignete sich im Kurt-Schumacher-Ring (110er-Hausnummern) in Sprendlingen zwischen 11.45 Uhr und 13 Uhr eine Verkehrsunfallflucht, weshalb die Polizei weiterhin nach Zeugen sucht. Der Fahrzeugeigentümer hatte seinen grauen 3er BMW gegen 11.45 Uhr abgestellt. Bei seiner Rückkehr, kurze Zeit später, stellte er mehrere Lackkratzer im Bereich der Fahrerseite fest. Nach bisherigen Erkenntnissen streifte der Verursacher den BMW bei einem Einpark- beziehungsweise Ausparkvorgang und machte sich anschließend davon. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg.

6. Falsche Handwerker boten Dienstleistungen an und waren auf Schmuck aus - Dreieich

(me) Die Dachziegel seien locker und müssten repariert werden: Unter diesem Vorwand erlangten zwei bislang unbekannte falsche "Handwerker" Zugang zu einem Wohnhaus in der Kettelerstraße (30er-Hausnummern) und stahlen im weiteren Verlauf den Schmuck der Bewohnerin. Gegen 16.30 Uhr klingelte es an der Tür der Rentnerin. Nach einem kurzen Gespräch und dem Angebot, die Dacheindeckung in Augenschein zu nehmen, wurden die beiden Männer in das Haus gelassen. Während der eine die Seniorin ablenkte, begab sich der andere in die oberen Stockwerke. Anstatt wie angekündigt die Ziegel in Augenschein zu nehmen, entnahm der Gauner Finger- und Modeschmuck aus einer Schatulle. Mit der Beute im Wert von etwa 3.000 Euro verschwanden die Betrüger im Anschluss wieder.

Zu den beiden Tätern liegen der Polizei folgende Beschreibungen vor:

Täter 1:

- circa 45 Jahre alt und von kräftiger Statur

Täter 2:

- etwa 17 Jahre alt und von schlanker Statur

Hinweisgeber melden sich bitte bei den Beamten aus Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

