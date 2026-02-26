Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Abgeerntete Cannabis-Plantage in leerstehendem Wohnhaus entdeckt - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen!

Seligenstadt (ots)

(fg) Im Zuge der Behebung eines Stromausfalls in der Kettelerstraße haben Mitarbeitende des örtlichen Energieversorgers am Mittwochnachmittag in einem leerstehenden Wohnhaus eine offenbar professionell betriebene sowie größtenteils abgeerntete Cannabis-Plantage entdeckt und umgehend die Polizei verständigt.

Nach ersten Erkenntnissen waren die Techniker mit der Lokalisierung der Ursache für einen Stromausfall im Bereich der 90er- bis 110er-Hausnummern befasst. Im Rahmen dieser Arbeiten stellten sie in einem dortigen Gebäude (100er-Hausnummern) zahlreiche Pflanzenkübel fest. Aufgrund der Gesamtumstände und der vor Ort verbauten Technik ist, so die erste Einschätzung der Ermittler, von einem ehemals professionellen Anbau auszugehen.

Vor Ort befinden sich nach einer ersten Schätzung mehr als 1.500 Pflanzenkübel mit Erde, Wurzeln und Pflanzenresten. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und wird im Laufe des Tages weitere Spurensicherungsmaßnahmen durchführen. Die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Verantwortlichen dauern zudem an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf Personen geben können, die sich in den vergangenen Tagen oder Wochen im Bereich des betreffenden Hauses aufgehalten oder dieses betreten haben, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

