Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall an der Ampel
Am Donnerstag fuhr ein 58-Jähriger an einer Ampel rückwärts.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr in der Wörthstraße. Der 58-jährige Renault-Fahrer hielt an der Kreuzung zur Elisabethenstraße an der roten Ampel an. Um einem einbiegenden Laster etwas Platz zu schaffen, setzte der Fahrer ein Stück zurück. Hierbei übersah er wohl, dass hinter ihm bereits ein 39-Jähriger mit seinem Daimler-Benz stand. Es kam zum Unfall. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Verkehrsunfall auf. Der Schaden am Mercedes wird auf 3.000 Euro geschätzt. Der Renault blieb unbeschädigt.

++++ 0272691(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

