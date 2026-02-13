Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Bei Rot gefahren

Am Mittwoch wurden zwei Personen bei einem Unfall in Ulm verletzt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr. Ein 33-Jähriger fuhr mit seinem Fiat auf der B311 in Richtung Erbach. Der 46-jährige fuhr von Einsingen nach Gögglingen. An der Kreuzung zur Ensostraße überfuhr der 33-Jährige wohl eine rote Ampel. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zum Unfall. Hierbei schleuderte der Fiat nach links auf einen Acker. Der Fahrer blieb unverletzt. Der 46-Jährige und seine 45-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in eine umliegende Klinik. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos auf 30.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B311 bis 20.00 Uhr voll gesperrt.

