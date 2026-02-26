Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungen nach Auseinandersetzung an Haustür: Pfefferpistole eingesetzt - Zeugensuche!

Hanau (ots)

(fg) Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am frühen Donnerstagmorgen in der Engelhardstraße (30er-Hausnummern) im Bereich des dortigen Wohnhauseingangs abspielte. Fest steht jedoch, dass die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt und nach Zeugen sucht.

Nach Angaben des Anwohners hätte es kurz vor 1 Uhr mehrfach geklingelt, weshalb er sich unter anderem mit einem Reizstoffsprühgerat zum Hauseingang begab. Vor der Haustür sei er von zwei Maskierten abgepasst worden; diese sollen eine Pfefferpistole mitgeführt haben. Letztlich kam es zur Auseinandersetzung, in dessen Folge die Unbekannten offenbar einen Schuss mit der Reizstoffpistole abgaben. Der Anwohner zog sich leichte Verletzungen im Bereich seines Ohrs zu und gab zudem an, sein Pfefferspray ebenfalls eingesetzt zu haben. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern derzeit an.

Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau.

